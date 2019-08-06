Gülben Ergen yeniden mi evleniyor? Evlilik sorusuna Seda Sayan'lı olay cevap!
2. Sayfa sezonu erken açtı ve Gülben Ergen'i konuk etti. Gülben Ergen, özel hayatına dair açıklamalarda bulunurken evlilik sorusuna verdiği cevap ile Seda Sayan'a olay bir göndermede bulundu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'in sunduğu 2. Sayfa magazin programı bu sene sezonu erken açtı ve ekranlara dönüşü Gülben Ergen ile yaptı. 2. Sayfa'ya konuk olan Gülben Ergen, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunurken evlilik sorusuna verdiği cevap ile Seda Sayan'ın birçok evlenip boşanmasına dokundurmadan geçemedi.
Başarılı pop şarkıcısı Gülben Ergen, rap bir parçaya düet yapabileceğini Demet Akalın'ı örnek göstererek şöyle dile getirdi: ''Demet Akalın, Ben Fero ile çok güzel düet yaptı. Eğer bir şarkı bunu gerektirirse rap'çi ile düet yaparım.''
Çocuklarının babası Mustafa Erdoğan ile ayrılığın ardından Yılmaz Erdoğan'la hala daha çok yakın bir akraba olduklarını dile getiren Ergen, '' Yılmaz Erdoğan ile sık sık görüşüyoruz. Çok yakın bir akraba gibi...'' dedi ve Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin'le de samimi olduklarını söyledi.
46 Yaşındaki başarılı şarkıcı, ''Her yaşın güzelliği o kadar güzel ki... Genç görünme gibi bir çabam yok'' açıklamasında da bulundu.