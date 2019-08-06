Gülben Ergen yeniden mi evleniyor? Evlilik sorusuna Seda Sayan'lı olay cevap!

Çocuklarının babası Mustafa Erdoğan ile ayrılığın ardından Yılmaz Erdoğan'la hala daha çok yakın bir akraba olduklarını dile getiren Ergen, '' Yılmaz Erdoğan ile sık sık görüşüyoruz. Çok yakın bir akraba gibi...'' dedi ve Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin'le de samimi olduklarını söyledi.