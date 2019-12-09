Gülben Ergen ve Özge Ulusoy pişti oldu elbiselerin 'göğüs farkı' ise olay!

Geçen akşam bir davete göğüs dekolteli, gümüş rengi bir elbise ile katılan Gülben Ergen, aynı elbiseyi daha önce giyen Özge Ulusoy ile pişti oldu. Tolga Çam imzalı göğüs dekolteli elbiseyi farklı günlerde giyen iki ünlü ismin bu pişti oluşları ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.