Gülben Ergen ve Özge Ulusoy pişti oldu elbiselerin 'göğüs farkı' ise olay!
Geçtiğimiz akşam, Gülben Ergen, bir davete gümüş rengi elbisesi ve göğüs dekoltesiyle damga vurdu aynı elbiseyi ise Özge Ulusoy da giyince fark ortaya çıktı.
Geçen akşam bir davete göğüs dekolteli, gümüş rengi bir elbise ile katılan Gülben Ergen, aynı elbiseyi daha önce giyen Özge Ulusoy ile pişti oldu. Tolga Çam imzalı göğüs dekolteli elbiseyi farklı günlerde giyen iki ünlü ismin bu pişti oluşları ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.
Sosyal medyanın sıklıkla gündemine gelen Gülben Ergen, bu sefer davette Özge Ulusoy ile aynı elbiseyi giymesiyle gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları, iki ünlü isim bir yarışma düzenledi ve ‘Hangisine daha çok yakışmış’ soruları sorulmaya başlandı.
İki ünlü de Tolga Çam'ın elinden çıkan aynı elbiseyi giyse de iki elbise arasındaki göğüs farkı dikkatlerden kaçmadı. Ergen'in kıyafetindeki göğüs dekoltesi derin bir şekilde yer aldı.
Özge Ulusoy'un elbisesindeki derin bir göğüs dekoltesi yerine yerinde bir dekolte olunca sosyal medya kullanıcıları, seçimlerini Özge Ulusoy'dan yana kullandı.