Gülben Ergen takipçisinin 'Bakirelik önemli mi' sorusuna dikkat çeken yanıt

Sosyal medyada 5 milyona yakın takipçisi olan Gülben Ergen, bu kez bir hayranı tarafından kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıtla adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'e, Instagram üzerinden bir hayranı "Bakirelik önemli mi?" sorusunu yöneltti. Ünlü şarkıcı, "İyi insan olmak önemli" diyerek kaçamak yanıt verdi.