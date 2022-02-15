Gülben Ergen takipçisinin 'Bakirelik önemli mi' sorusuna dikkat çeken yanıt
Gülben Ergen'e Instagram'da bir hayranı "Bakirelik önemli mi?" sorusunu yöneltti. Bu soruya kaçamak bir yanıt veren Ergen "İyi insan olmak önemli" diyerek soruyu geçiştirdi.
Sosyal medyada 5 milyona yakın takipçisi olan Gülben Ergen, bu kez bir hayranı tarafından kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıtla adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'e, Instagram üzerinden bir hayranı "Bakirelik önemli mi?" sorusunu yöneltti. Ünlü şarkıcı, "İyi insan olmak önemli" diyerek kaçamak yanıt verdi.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla hayranlarıyla etkileşim halinde olan Gülben Ergen, bir takipçisinin "Bakirelik önemli mi?" sorusunu yanıtsız bırakmadı
Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan ve özel hayatıyla ilgili sorulara genel olarak yanıt vermekten kaçınan Gülben Ergen, bir hayranı tarafından kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıtla adından söz ettirdi.
Gülben Ergen topu taca attı: Gülben Ergen'e bir hayranı "Bakirelik önemli mi?" sorusunu yöneltti. Bu soruya kaçamak bir yanıt vermeyi tercih eden ünlü şarkıcı, "İyi insan olmak önemli" diyerek topu taca attı.