Gülben Ergen sahnede fenalaştı bayıldı ortalık karıştı yeni açıklama geldi
Düzcespor’un şampiyonluk kutlamaları sırasında elbisesine takılıp yere düşen ve bayılan şarkıcı Gülben Ergen, yeniden fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Gülben Ergen, tedavisinin ardından taburcu edildi. İşte son dakika haberinin detayları...
Geçtiğimiz günlerde Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Belediye Başkanı Birol Şahin, şehir takımı olan Düzcespor'un şampiyonluk kutlamalarına katılacak olan kadın sanatçı ile ilgili 'Muhafazakar bir şehre 'bayan' şarkıcı yakışmaz' diyerek gündem olmuştu. Ece Seçkin'in tweet'i ile başlayan tepki çığ gibi büyürken bugün Gülben Ergen sahneye çıktı. Sahnede henüz ikinci şarkısını söylerken bayılan Ergen, izleyenleri korkuttu.
TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahnede elbisesine takılıp düşen, ardından konserine devam eden Gülben Ergen, rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Ergen, tedavisinin ardından taburcu edildi.
TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un kutlama programında şarkıcı Gülben Ergen sahne aldı.
İşte o anlar...
Elbisesine takılıp düştü: Ergen, şarkılarını söylerken elbisesine takılarak düştü. Ergen'in düştüğünü gören görevliler kendisini karavana götürdü.