Gülben Ergen mayolu pozlarını paylaştı sosyal medyada ortalık yıkıldı

Verdiği pozlar ile İddialı bir duruş sergileyen Gülben Ergen "Yıllarım bana çok güzellikler kattı. Yaşanmışlıklarımı, İstikrarlı ve kararlı olmayı seviyorum.. Şu an ki; hayatımın bana verdiği olgunluk ve ürettiklerimle çok mutluyum." dedi.