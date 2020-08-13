Gülben Ergen mayolu halini sahte hesabından övmek isterken böyle dillere düştü
Gülben Ergen, Instagram hesabından mayolu halini paylaştı ve sahte hesaplarından birinden kendisini öven bir yorum yapmak istedi ama hesaplar karışınca fena dillere düştü.
Geçtiğimiz günlerde magazin basınının kendisini bikinili yakalamasını beklemeden bikinili halini kendisi paylaşan Gülben Ergen, bu kez mayolu haline kendi hesabından attığı övgü dolu bir mesajla olay oldu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gülben Ergen, mavi mayosu ve köpeğiyle beraber çekilen bir fotoğrafını Instagram'a yükledi. Ardından da Instagram'da daha önce açtığı sahte bir hesapla kendisine yorum yaptığını düşündü fakat yorumu orijinal hesabından yazdı.
Gülben'in kendisine sahte hesaptan yazdığını düşündüğü, ''Can kadın'' ve kalp emojisini görenler anında yorum bombardımanına tuttu. Demet Akalın da yorumu görünce ''Marka olmak budur'' diyerek arkadaşına destek verip, durumu kurtarmak istedi.
Akalın'ın yorumuna Ergen ise "Satır satır takip edilmek... İlmek ilmek oya işler gibi ensemde yaşamak" yazarak espri yaptı.