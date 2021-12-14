Gülben Ergen Instagram'da 'lüks paylaşım'lara öfke kustu o sözler Gülşah Saraçoğlu'na mı?

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ergen, sosyal medyada lüks hayatlarını paylaşanları eleştirdi. , "Ulaşılması zor, özendiren lüksü göze soka soka paylaşan herkese gerçekten pes! Koyun can derdinde kasap mal" idyen Ergen'in bu sözleri, geçtiğimiz günlerde 'gerçek kürk giydiğini ve 50'ye yakın gerçek kürkü olduğunu' söyleyerek tepkileri üstüne toplayan, ardından gerçek kürkü ve mücevherleri ile marka çanta ve ayakkabılarının fotoğrafını çekip Instagram'dan 'Gerçekten gülüyorum' diye paylaşan modacı Gülşah Saraçoğlu'nu akıllara getirdi. Ergen, aynı zamanda son dönemdeki sahne giysilerini Saraçoğlu'na diktiriyor.