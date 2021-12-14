Gülben Ergen Instagram'da 'lüks paylaşım'lara öfke kustu o sözler Gülşah Saraçoğlu'na mı?
Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, sosyal medyada lüks hayatlarını paylaşanlara isyan etti. Ergen, "Ulaşılması zor, özendiren lüksü göze soka soka paylaşan herkese gerçekten pes! Koyun can derdinde kasap mal" ifadelerini kullandı. Bu sözler, geçtiğimiz günlerde gerçek kürkünü, mücevherlerini ve marka ayakkabılarını özellikle çekip paylaşan Gülşah Saraçoğlu'nu akıllara getirdi.
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ergen, sosyal medyada lüks hayatlarını paylaşanları eleştirdi. , "Ulaşılması zor, özendiren lüksü göze soka soka paylaşan herkese gerçekten pes! Koyun can derdinde kasap mal" idyen Ergen'in bu sözleri, geçtiğimiz günlerde 'gerçek kürk giydiğini ve 50'ye yakın gerçek kürkü olduğunu' söyleyerek tepkileri üstüne toplayan, ardından gerçek kürkü ve mücevherleri ile marka çanta ve ayakkabılarının fotoğrafını çekip Instagram'dan 'Gerçekten gülüyorum' diye paylaşan modacı Gülşah Saraçoğlu'nu akıllara getirdi. Ergen, aynı zamanda son dönemdeki sahne giysilerini Saraçoğlu'na diktiriyor.
Mustafa Erdoğan ile olan evliliğinden üç çocuğu olan Ergen, sosyal medyada lüks hayatlarını paylaşanları topa tuttu.
49 yaşındaki şarkıcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ülkenin ekonomik durumu bu kadar zorluklar içerisindeyken...Artarak sinir bozan zamlar, özellikle çocuklu ailelerin milim milim hesap yapmalarını gerektirirken... Yaşadığı (hak etse bile) ulaşılması zor, özendiren lüksü göze soka soka paylaşan herkese gerçekten pes! Koyun can derdinde kasap mal."