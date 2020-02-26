Gülben Ergen Erhan Çelik'le davasına Coronavirüsü nedeniyle katılamadı
Eski eşi Erhan Çelik'e 'alenen hakaret' ettiği iddiasıyla 2 yıl 8 ay kadar hapis istemiyle yargılanan Gülben Ergen, Çağlayan Adliyesi'nde görülen davaya 'Coronavirüsü' nedeniyle katılmadı.
Gülben Ergen ve Erhan Çelik iki yıllık evliliklerini 2017 yılının sonlarında sonlandırmış olsalar da ikilinin olaylı ilişkilerine dair davalar devam ediyor. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nce bugün görülen davada ise Gülben Ergen'in davaya katılmama nedeni herkesi şoke etti.
Gülben Ergen'in avukatı, 'Coronavirüs salgını' sebebiyle duruşmaya katılamadığını belirtti. Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'e 'alenen hakaret' iddiasıyla yargılandığı duruşmaya müşteki Erhan Çelik'in avukatı Ahmet Avşar ve Gülben Ergen'in avukatı Emek Emre katıldı.
Avukat Emek Emre duruşmada söz alarak, şunları söyledi:
O paylaşım Erhan Çelik'in şahsına değil: "İddianame konusu tek bir paylaşımdır. 'Bu ifadesi namus adı altında kadına el kaldıran genele söylenen bir ifadedir. Kesinlikle ve kesinlikle Erhan Çelik'in şahsına yönelik söylenmemiştir.''
Coronavirüsü nedeniyle katılamadı: ''Gülben Ergen dün Ankara seyahati dönüşü koronavirüs tehlikesi sebebiyle uçağından inememiş ve İstanbul'a gelememiştir. Gülben Ergen de esasen yargıcın huzurunda beyanda bulunmak istemiştir. Bir sonraki celse hazır olacaktır."