Gülben Ergen Erhan Çelik'le davasına Coronavirüsü nedeniyle katılamadı

Gülben Ergen ve Erhan Çelik iki yıllık evliliklerini 2017 yılının sonlarında sonlandırmış olsalar da ikilinin olaylı ilişkilerine dair davalar devam ediyor. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nce bugün görülen davada ise Gülben Ergen'in davaya katılmama nedeni herkesi şoke etti.