Gülben Ergen 'Bu Benim Hayatım' şarkısıyla müzik dünyasını salladı!
Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan 'Bu Benim Hayatım' şarkısıyla son günlerin en çok konuşulan ismi olan Gülben Ergen'den samimi açıklamalar geldi.
Seslendirdiği 'Bu Benim Hayatım' şarkısıyla YouTube trend videolarla ilk üçe giren, 'Benim Hikayem' ile de zirvede yerini alan Gülben Ergen, son günlerin en çok konuşulan şarkıcısı oldu. Müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Ergen, birtakım açıklamalarda bulundu.
İki sene önce şarkıyı dinlediğinde çok etkilendiğini belirten ünlü şarkıcı, şarksının yayımlandığı ilk günden itibaren en çok konuşulanlardan olmasından ötürü memnuniyetini dile getirdi.
Gülben Ergen, "Dinleyen ve paylaşan herkese binlerce kere teşekkür ederim. Sezen Aksu şarkılarının hikayelerinden ne kadar bahsedebiliriz bilmiyorum. Dinleyince birinci hedefi insanın kalbine, yüreğine dokunması hatta delip geçmesi. Tüm Sezen Aksu şarkılarında olduğu gibi "Bu Benim Hayatım" iki yıl önce ilk dinlediğim anda beni çok etkileyen bir şarkı oldu.
Şarkıyı okurken iyi bir yorum çıkarabilmek için bayağı kendimi zorladığımı ve çok çalıştığımı söyleyebilirim. Sezen Aksu'nun stüdyosunda defalarca tekrar ederek okuduğum bir şarkı. Aşkı da ayrılığı da en güzel anlatan Sezen Aksu bence." dedi.