Gülben Ergen 'Bu Benim Hayatım' şarkısıyla müzik dünyasını salladı!

Gülben Ergen, "Dinleyen ve paylaşan herkese binlerce kere teşekkür ederim. Sezen Aksu şarkılarının hikayelerinden ne kadar bahsedebiliriz bilmiyorum. Dinleyince birinci hedefi insanın kalbine, yüreğine dokunması hatta delip geçmesi. Tüm Sezen Aksu şarkılarında olduğu gibi "Bu Benim Hayatım" iki yıl önce ilk dinlediğim anda beni çok etkileyen bir şarkı oldu.