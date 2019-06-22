Gülben Ergen bikinili yakalanınca bakın nasıl ti'ye alıp dalga geçti
Sanatçı Gülben Ergen'in son zamanlarda bikinili görüntüsünün yanı sıra selülitleri de konuşulunca Ergen, bu durumu bakın nasıl tiye aldı.
3 çocuk annesi olan Gülben Ergen, okulların tatil olmasının ardından kendini çocukları Atlas, Ares ve Güney ile beraber Bodrum'a attı. Bunun üzerine geçtiğimiz günlerde, Gündoğan’daki evinin iskelesinde görüntülenen şarkıcının bikinili hali olay oldu.
Denize girmek yerine gün boyu güneşlenmeyi tercih eti. Çocukları denizin tadını çıkartırken, Ergen ise sürekli dikkatli olmalarını söyledi. Bikinili görüntülenen 46 yaşındaki şarkıcının selülitleri ise dikkatlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz günlerde ise bikinili fotoğrafını sosyal medya hesabından kendi yayınlayan Gülben Ergen'in paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni gelmişti.
Paylaşımına, "Hoş geldin yaz!" notunu düşen Ergen'in fit vücudu takipçilerinin gözünden kaçmamıştı. Ünlü şarkıcının paylaşımına takipçileri, "Kim der 3 çocuk annesi diye!", "Fazla güzelleştin, "Bu kiloda kal" gibi yorumlar yapmıştı.