Gülben Ergen bikinili yakalandı! Bakın nasıl ti'ye alıp dalga geçti

3 çocuk annesi olan Gülben Ergen, okulların tatil olmasının ardından kendini çocukları Atlas, Ares ve Güney ile beraber Bodrum'a attı. Bunun üzerine geçtiğimiz günlerde, Gündoğan’daki evinin iskelesinde görüntülenen şarkıcının bikinili hali olay oldu.