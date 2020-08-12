Gülben Ergen bikinili halini paylaştı bu sefer yakalanmayı beklemedi!

Şimdilerde Kanal D'de yayımlanan Uzak Ara Eğlence programında jüri üyeliği yapan Gülben Ergen, yazın tadını çıkarmayı da ihmal etmiyor. Neredeyse her yaz magazin basınına bikinili haliyle yakalanan Ergen, bu sene kendi çektiği bikinili pozunu paylaşarak yine adından söz ettirdi.