Gülben Ergen bikinili halini paylaştı bu sefer yakalanmayı beklemedi!
Başarılı şarkıcı Gülben Ergen, bu sene değişikliğe gitti, her yıl objektiflere yakalanan ünlü şarkıcı, bu sene kendi bikinili halini kendisi paylaşarak şaşırttı.
Şimdilerde Kanal D'de yayımlanan Uzak Ara Eğlence programında jüri üyeliği yapan Gülben Ergen, yazın tadını çıkarmayı da ihmal etmiyor. Neredeyse her yaz magazin basınına bikinili haliyle yakalanan Ergen, bu sene kendi çektiği bikinili pozunu paylaşarak yine adından söz ettirdi.
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Karantina dönemini çocukları ve annesiyle geçiren 47 yaşındaki Gülben Ergen, yaza fit görünümüyle hızlı bir giriş yaptı.
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Ergen, yaptığı paylaşımlarından birinde bikinili bir selfiesine yer vererek magazin basını tarafından görüntülenmeden bikinili fotoğrafını kendisi paylaşmış oldu.
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Geçtiğimiz akşam, iş adamı Sadettin Saran'ın doğum gününde sahne alan başarılı şarkıcı, sesiyle olduğu kadar güzelliğiyle de kendine hayran bıraktı.
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