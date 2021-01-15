Gülben Ergen 'beni aşağı çekmeye çalıştılar' deyip içini döktü bakın neler neler anlattı

Yer aldığı başarılı diziler, şarkılarının listelerde haftalarca liste başı olması ve ardından gelen şöhret ile ilgili Gökhan Çınar'ın ''Şöhret sana ne yaptı?'' sorusu üzerine, karşısına hep güçlü kadınların çıkartıldığını ve bu güçlü kadınlarla hep mukayese edildiğini söyleyen Gülben Ergen, sözlerine şu şekilde devam etti: