Gülben Ergen 'beni aşağı çekmeye çalıştılar' deyip içini döktü bakın neler neler anlattı
EXXEN'deki Katarsis programına Gülben Ergen katıldı. Ergen, anlattıklarıyla resmen içini döktü.
Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu, dijitalin en çok izlenen programlarından biri olan ve yeni sezonda Exxen'de yayımlanan Katarsis programının bu haftaki konuğu Gülben Ergen oldu. Hayatını değiştiren olayları, aile ilişkilerini, çocuklarına olan sevgisini ve hayallerini anlatan Gülben Ergen samimi açıklamalarda bulundu.
Hayatında belirgin bir yere sahip olan babası ve abisi ile ilgili sohbet esnasında, yaşadığı duygu değişimleri ekrana yansıyan Gülben Ergen, 18 yaşındayken kaybettiği kendisinden 5 yaş büyük abisine olan duygularını ve onu kaybetmesinin ardından yaşadığı hisleri şu sözlerle anlattı:
''Bu konuyu anlatmayı beceremiyorum, kitleniyorum. Bir şeyler yaşandığında, çözemediğim bazı şeylerde hep onun desteğini hatırlıyorum. Onsuz her şey yarım kaldı.''
Yer aldığı başarılı diziler, şarkılarının listelerde haftalarca liste başı olması ve ardından gelen şöhret ile ilgili Gökhan Çınar'ın ''Şöhret sana ne yaptı?'' sorusu üzerine, karşısına hep güçlü kadınların çıkartıldığını ve bu güçlü kadınlarla hep mukayese edildiğini söyleyen Gülben Ergen, sözlerine şu şekilde devam etti: