Gülay Mübarek'in sapığı eski öğretmen çıkma teklifini reddeden kasiyer Tuğba Keleş'i öldürdü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Tuğba Keleş ve Erdoğan Küpeli, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tuğba Keleş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan Erdoğan Küpeli’nin de hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.