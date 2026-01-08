Guendouzi Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! Kulüp tarihine geçecek, Galatasaray detayı...
Fenerbahçe, Lazio'nun yıldızı Matteo Guendouzi'yi transfer ediyor. Fransız futbolcunun bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Ödenecek bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanan yıldız ismin Galatasaray ile ilgili talebi olay yarattı.
Ara transfer döneminde sessizliğini bozan Fenerbahçe, yılın bombasını patlattı. Sarı-lacivertliler, Lazio forması giyen dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'nin transferinde mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Fenerbahçe, bu transfer için İtalyan ekibine servet ödeyecek. Yapılan anlaşmaya göre; 26 milyon Euro garanti ücret ve 2 milyon Euro bonus olmak üzere toplamda 28 milyon Euro kasadan çıkacak.
Bu rakamla Guendouzi, Kerem Aktürkoğlu'nu (22.5 milyon Euro) geçerek Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi unvanını ele geçirdi.
Bugün İstanbul'da olması bekleniyor
Lazio'daki arkadaşlarıyla vedalaşan 26 yaşındaki Fransız yıldızın, 8 Ocak Perşembe günü (bugün) İstanbul'da olması bekleniyor. Guendouzi'yi taşıyan uçağın saat 13.00 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi planlanıyor.