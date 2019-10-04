Gucci'nin yeni yüzü Ermeni Armine Harutyunyan olay oldu! Bu kız çirkin diyorlar
Dünyaca ünlü giyim ve aksesuar markası Gucci'nin yeni reklam yüzü Ermeni Armine Harutyunyan oldu. Yeni modeli gören 'bu kız çirkin' diyor.
Geçtiğimiz haftalarda sona eren Milano Moda Haftası kapsamında Gucci'nin düzenlediği defilede 23 yaşındaki Ermeni model de podyumda boy gösterdi. Genç model, Milano defilesinde diğer tüm modellere göre daha fazla dikkat çekti ve konuşuldu.
Diğer tüm modellere göre daha fazla dikkat çeken genç model Armine Harutyunyan, yüzünde neredeyse sıfır makyaj olmasıyla ve yüz hatlarının geleneksel modellik anlayışından uzak olmasıyla oldukça dikkat çekti.
Güzellik anlayışının değişmesinde öncü olan Gucci, kusursuz olmayan güzelliğiyle podyuma çıkan ve fiziğiyle büyük ilgi çeken Armine Harutyunyan, bu yıl Gucci firmasının tanıtım yüzü olarak görev yapacak.
Armine Harutyunyan kimdir?
Milano Moda Haftası'nda ünlü marka Gucci defilesine çıkan Armine Harutyunyan sadece bir model değil, aynı zamanda bir sanatçı.