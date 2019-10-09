Gucci'nin yeni yüzü Armine Harutyunyan olay olmuştu estetikli haline bakın
Gucci, yeni yüzü olarak Armine Harutyunyan seçmiş, dış görünüşü olay olmuştu, bir de estetikli haline bakın.
Dünyaca ünlü İtalyan giyim markası Gucci, yeni reklam yüzü için Ermeni model Armine Harutyunyan'ı seçmiş, geçtiğimiz günlerde Milano Moda Hastası kapsamında podyumda boy gösteren model, dış görünüşüyle çok konuşulmuştu.
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Diğer tüm modellere göre daha fazla dikkat çeken genç model Armine Harutyunyan, yüzünde neredeyse sıfır makyaj olmasıyla ve yüz hatlarının geleneksel modellik anlayışından uzak olmasıyla oldukça dikkat çekmişti.
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Sosyal medyada oldukça konuşulan Gucci'nin yeni modeline bir sosyal medya kullancısı photoshopla estetik yaptı.
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Ermeni modelin photoshopla estetik yapılmış hali ise Onur Ünlü ile aşk yaşayan genç oyuncu Hazer Ergüçlü'ye benzetildi.
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