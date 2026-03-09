BIST 12.527
DOLAR 44,08
EURO 51,02
ALTIN 7.227,19
HABER /  EKONOMİ

GSK Türkiye'de üst düzey atama

GSK Türkiye'de üst düzey atama

GSK Türkiye'nin Aşı İş Birimi Direktörlüğü görevine İlknur Ulu getirildi.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GSK Türkiye organizasyon yapısını gerçekleştirdiği yeni atamalarla güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, GSK Türkiye Aşı İş Birimi Direktörü olarak atanan Ulu, aynı zamanda liderlik ekibinin bir üyesi olacak.

Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 2008'de mezun olan Ulu, ilaç sektöründe 17 yılı aşkın kariyeri boyunca Afrika, Orta Doğu ve Avrasya gibi geniş bir coğrafyayı kapsayan sorumluluklar üstlendi.

Bu bölgelerde büyüme stratejileri oluşturma ve portföy yönetimi süreçlerini başarı ile gerçekleştiren Ulu, uluslararası pazarlarda çeşitli ürünlerin satış ve pazarlama rollerinde yer alarak global marka yönetimi, lansman stratejileri ve bölgesel iş geliştirme konularında önemli deneyimler elde etti.

GSK Türkiye'ye katılmadan önce Ulu, Sanofi'de aşı, kardiyoloji ve diyabet iş birimlerinde pazarlama ve satış organizasyonlarında görev aldı. Ulu, GSK Türkiye'deki yeni görevinde aynı zamanda liderlik ekibinde yer alacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Petrol fiyatı çıldırdı 4 yıldır böylesi hiç olmadı! Benzin ve motorine yine zam var
Petrol fiyatı çıldırdı 4 yıldır böylesi hiç olmadı! Benzin ve motorine yine zam var
Bakan Uraloğlu'ndan Denizli'deki 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan Denizli'deki 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama
Usta söz yazarı Ülkü Aker hayatını kaybetti
Usta söz yazarı Ülkü Aker hayatını kaybetti
İran'da 175 çocuğun öldüğü okulu ABD füzesi vurmuş!
İran'da 175 çocuğun öldüğü okulu ABD füzesi vurmuş!
Ünlü gece kulübü kundaklandı, sahibi öldürüldü! İnfazın arkasındaki sır belli oldu
Ünlü gece kulübü kundaklandı, sahibi öldürüldü! İnfazın arkasındaki sır belli oldu
Komşu ziyaretinden geliyordu! Görünce yakalamaya çalıştı sonu feci oldu
Komşu ziyaretinden geliyordu! Görünce yakalamaya çalıştı sonu feci oldu
ING Türkiye, "Dar Alanda Eşitlik Mücadelesi" temasını hayata geçirdi
ING Türkiye, "Dar Alanda Eşitlik Mücadelesi" temasını hayata geçirdi
MSB duyurmuştu! F-16 savaş uçakları bugün KKTC'ye gidiyor...
MSB duyurmuştu! F-16 savaş uçakları bugün KKTC'ye gidiyor...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ara tatil açıklaması!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ara tatil açıklaması!
Kim Jong-un’dan dünyaya gözdağı: “Nükleer düğme masamda”
Kim Jong-un’dan dünyaya gözdağı: “Nükleer düğme masamda”
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Ünlü şarkıcı Rihanna'nın evine silahlı saldırı düzenlendi
Ünlü şarkıcı Rihanna'nın evine silahlı saldırı düzenlendi