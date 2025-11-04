Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.Abone ol
Onbinlerce öğrencinin beklediği haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
BAKAN BAK'TAN ÖĞRENCİLERE UYARI
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bak, “Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.
SON TARİH 9 KASIM
Bakan Bak, öğrencilerin 9 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerektiğini hatırlattı.
SONUÇLAR E-DEVLET'TE
Başvuru sonuçlarına turkiye.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabiliyor.