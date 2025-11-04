BIST 10.914
GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Onbinlerce öğrencinin beklediği haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

BAKAN BAK'TAN ÖĞRENCİLERE UYARI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bak, “Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

SON TARİH 9 KASIM

Bakan Bak, öğrencilerin 9 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerektiğini hatırlattı.

SONUÇLAR E-DEVLET'TE

Başvuru sonuçlarına turkiye.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

