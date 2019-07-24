G.Saray'dan Radamel Falcao açıklaması!

G.Saray'dan Radamel Falcao açıklaması!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mbaye Diagne ve Radamel Falcao ile ilgili açıklama yaptı

G.Saray'dan Radamel Falcao açıklaması! - Sayfa 1

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin gönderilmesi ve Radamel Falcao'nun transfer edilmesi için sarı-kırmızılı taraftarlar heyecanla bekleyişe geçerken, yönetimden bir açıklama geldi.

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G.Saray'dan Radamel Falcao açıklaması! - Sayfa 2

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, A Spor'a yaptığı açıklamada Mbaye Diagne ve Radamal Falcao ile ilgili net ifadeler kullandı.

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G.Saray'dan Radamel Falcao açıklaması! - Sayfa 3

Abdurrahim Albayrak, Mbaye Diagne'nin ayrılacağını sinyalini verirken "Tek hedefimiz Diagne'yi satmak. Avrupa'dan da teklifler var. Masamızda şu anda Diagne için 8 teklif bulunuyor." dedi.

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G.Saray'dan Radamel Falcao açıklaması! - Sayfa 4

Monaco ile bir yıllık sözleşmesi olan Radamel Falcao ile ilgili de konuşan Abdurrahim Albayrak, "Radamel Falcao ile temasımız var." açıklamasını yaparken, henüz bitmiş bir şeyin olmadığını söyledi.

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