G.Saray'dan Radamel Falcao açıklaması!
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mbaye Diagne ve Radamel Falcao ile ilgili açıklama yaptı
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin gönderilmesi ve Radamel Falcao'nun transfer edilmesi için sarı-kırmızılı taraftarlar heyecanla bekleyişe geçerken, yönetimden bir açıklama geldi.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, A Spor'a yaptığı açıklamada Mbaye Diagne ve Radamal Falcao ile ilgili net ifadeler kullandı.
Abdurrahim Albayrak, Mbaye Diagne'nin ayrılacağını sinyalini verirken "Tek hedefimiz Diagne'yi satmak. Avrupa'dan da teklifler var. Masamızda şu anda Diagne için 8 teklif bulunuyor." dedi.
Monaco ile bir yıllık sözleşmesi olan Radamel Falcao ile ilgili de konuşan Abdurrahim Albayrak, "Radamel Falcao ile temasımız var." açıklamasını yaparken, henüz bitmiş bir şeyin olmadığını söyledi.