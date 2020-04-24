Grup Yorum üyesi Mustafa Koçak hayatını kaybetti ölüm orucunda 29 kiloya düşmüştü

Halkın Hukuk Bürosu, ölüm orucundaki başka müvekkillerinin ve avukatların da olduğunu hatırlatarak, ''Bir kez daha sesleniyoruz, müvekkillerimiz İbrahim Gökçek, Didem Akman ve Özgür Karakaya’yı yaşatmak için arkadaşlarımız Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ı yaşatmak için taleplerini kabul edin'' dedi.