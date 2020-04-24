Grup Yorum üyesi Mustafa Koçak hayatını kaybetti ölüm orucunda 29 kiloya düşmüştü
Grup Yorum üyesi Helin Bölek'in ardından Mustafa Koçak da ölüm orucunun 297. gününde hayatını kaybetti. Koçak, gizli tanık ifadesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın 2015 yılında İstanbul Adliyesi'ndeki odasında öldürülmesi olayında silah temin etmek suçundan suçlanarak müebbet hapis cezasına çarptırılan Mustafa Koçak, başlattığı ölüm orucunun 297. gününde hayatını kaybetti.
Halkın Hukuk Bürosu, müvekkilleri Koçak’ın hayatını kaybettiğini Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu:
''Müvekkilimiz Mustafa Koçak, ölüm orucu direnişinin 297. gününde şehit düşmüştür. Mustafa, adil yargılanma hakkı için, hücre hücre eriyerek, direnerek ölümsüzlüğe yürüdü.''
Mustafa Koçak’ın kendisine ağır işkence altında imzalatılan gizli tanık ifadelerini kabul etmediği için ölüm orucuna başladığı belirtilen Halkın Hukuk Bürosu açıklamasında, ''Egemenler, onu bir tanıklarına 'Beyanlarım yalandı, bana işkenceyle yalan ifadeler imzalattılar' sözünü söyletmemek için katletti'' denildi.
Halkın Hukuk Bürosu, ölüm orucundaki başka müvekkillerinin ve avukatların da olduğunu hatırlatarak, ''Bir kez daha sesleniyoruz, müvekkillerimiz İbrahim Gökçek, Didem Akman ve Özgür Karakaya’yı yaşatmak için arkadaşlarımız Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ı yaşatmak için taleplerini kabul edin'' dedi.