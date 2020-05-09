Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde olay! Mahalleli sokağa döküldü

Demirören Haber Ajansı

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesi memleketi Kayseri'ye götürüldü. Cenazenin geldiğini öğrenen mahalleli ise sokağa dökülerek protesto etti. Tepkilerin ardından Gökçek'in defnedileceği mezarlığın yeri değiştirildi.

İstanbul'da girdiği ölüm orucuna 323'üncü gününde ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesi Kayseri'ye götürüldü.

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Mahallesinde protesto

Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nde oturanlar cenazenin kendi mahallelerinde defnedileceğini öğrenince sokağa dökülerek, durumu protesto etti.

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Kaldırıldığı hastanede 2 gün önce vefat eden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesi İstanbul'da yaşanan gerginliğin ardından memleketi Kayseri'ye gönderildi. 

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Gökçek'in cenazesi saat 22.00 sıralarında Kayseri'ye götürülerek, Asri Mezarlık morguna konuldu.

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