Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ölüm orucunu bıraktı öldü

Grup Yorum'un üyelerinden biri olan İbrahim Gökçek yaşamını yitirdi. Grup Yorum üyesi, 35 yaşındaki İbrahim Gökçek, 324 gündür ölüm orucundaydı. İnsan hakları örgütleri ile yetkililer arasında yapılan görüşme üzerine 2 gün önce ölüm orucunu sonlandıran Gökçek, hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Fakat Gökçek, bugün hayatını kaybetti.