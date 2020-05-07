Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek hayatını kaybetti ölüm orucunu sonlandırmıştı
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, geçtiğimiz günlerde ölüm orucunun 324. gününde ölüm orucuna son vermesine rağmen hayatını kaybetti.
Grup Yorum üyesi, 35 yaşındaki İbrahim Gökçek, 324 gündür ölüm orucundaydı. İnsan hakları örgütleri ile yetkililer arasında yapılan görüşme üzerine 2 gün önce ölüm orucunu sonlandıran Gökçek, hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Fakat Gökçek, bugün hayatını kaybetti.
Gökçek'in ölüm haberi Grup Yorum'a ait sosyal medya hesabından ilk olarak ''Doktorları müvekkilimiz İbrahim Gökçek'in hayatını kaybettiği bilgisini verdi'' paylaşımıyla duyurdu. Ardından da şu paylaşım yapıldı:
''Müvekkilimiz İbrahim Gökçek ölüm orucunun 323. gününde direnişine ara vermişti. Bugün yoğun bakımda tutulduğu hastanede ölümsüzleşti. Şarkılarını söyleyebilmek için hücre hücre eridi. Şimdi, Helin'in ve İbrahim'in direniş türküsü bizim dilimizdedir.''
Ölüm orucunu sonlandırmıştı: Geçtiğimiz gün, Küçükarmutlu'da bulunan Direnişevi'ndeki açıklamaya CHP'li ve HDP'li milletvekilleri de katılmış ve Grup Yorum şu açıklamayı yapmıştı: