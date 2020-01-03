Grip olmamak için neler yapıyoruz?

Açıklanan son verilere göre dünyada her yıl yaklaşık 500 bin insan, grip nedeniyle hayatını kaybetmekte. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca ise; gripten korunmak için ilk etapta 253 bin doz aşının dağıtıldığını, 500 bin doz aşının dağıtımının ise; önümüzde haftalarda olacağını ifade etti. Biz de İnternethaber olarak vatandaşa "Grip olmamak için ne gibi tedbirler alıyorsunuz ve grip aşısı oluyor musunuz?" diye mikrofon uzattık...