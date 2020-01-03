İNTERNETHABER TV

Grip olmamak için neler yapıyoruz?

Bildiğiniz üzere havalar gittikçe soğuyor ve griplerde kendini göstermeye başladı. Biz de vatandaşa "Grip olmamak için ne gibi tedbirler alıyorsunuz ve grip aşısı oluyor musunuz?" diye sorduk...

Açıklanan son verilere göre dünyada her yıl yaklaşık 500 bin insan, grip nedeniyle hayatını kaybetmekte. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca ise; gripten korunmak için ilk etapta 253 bin doz aşının dağıtıldığını, 500 bin doz aşının dağıtımının ise; önümüzde haftalarda olacağını ifade etti. Biz de İnternethaber olarak vatandaşa "Grip olmamak için ne gibi tedbirler alıyorsunuz ve grip aşısı oluyor musunuz?" diye mikrofon uzattık...

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