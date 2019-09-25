Grip nedir? Grip nasıl geçer? Grip ile nezle arasındaki fark nedir?

Grip ve Nezle arasındaki fark?

Prof. Dr. Aydın, grip ve nezlenin sürekli karıştırıldığını dile getirerek, şu bilgileri verdi: "Gripte, eklem ve kas ağrısı, aynı zamanda ateş olur. Etinizin, kemiğinden ayrılması gibi sistemik bir ağrı hissedilir. Halk arasında da 'paçavra' olarak tabir edilir. Nezle ise daha basit geçirilebilir. Ateş ve kas ağrısı olmaz. Burun akıntısı, hapşırma şeklinde şikayetler eşlik eder