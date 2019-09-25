Grip nedir? Grip nasıl geçer? Grip ile nezle arasındaki fark nedir?
Grip ve nezlede kullanılan antibiyotiklerin, tedaviden çok zarara neden olabileceği söyleyen Prof. Dr. Kemalettin Aydın, grip ve nezlenin sürekli karıştırıldığını belirterek, "Gripte, eklem ve kas ağrısı, aynı zamanda ateş olur. Etinizin, kemiğinden ayrılması gibi sistemik bir ağrı hissedilir. Nezle ise daha basit geçirilebilir. Ateş ve kas ağrısı olmaz." dedi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, grip ve nezle gibi vücutta virüsün hakim olduğu dönemde kullanılan antibiyotiklerin, tedavide pozitif etkiden çok zarara neden olabileceği uyarısında bulundu.
Prof. Dr. Aydın, yaptığı açıklamada, sonbaharla birlikte kalabalık ve kapalı ortamlarda grip vakalarında da artış görülebileceğini söyledi.
Grip vakalarındaki artış döneminin toplumda "grip mevsimi" olarak adlandırıldığını dile getiren Aydın, bu dönemde alınabilecek kişisel önlemlerle grip salgınının azaltılabileceğini vurguladı.
Grip ve Nezle arasındaki fark?
Prof. Dr. Aydın, grip ve nezlenin sürekli karıştırıldığını dile getirerek, şu bilgileri verdi: "Gripte, eklem ve kas ağrısı, aynı zamanda ateş olur. Etinizin, kemiğinden ayrılması gibi sistemik bir ağrı hissedilir. Halk arasında da 'paçavra' olarak tabir edilir. Nezle ise daha basit geçirilebilir. Ateş ve kas ağrısı olmaz. Burun akıntısı, hapşırma şeklinde şikayetler eşlik eder