Grip mevsimi açıldı, aşı dönemi başladı

“Grip aşısı oldum, artık grip olmam” düşüncesi kadar “Grip aşısı grip yapar” inanışı da toplumda yaygın yanlış bilgiler arasında yer alıyor. Oysa grip aşısının canlı bir aşı olmadığını belirten Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Saltürk, aşının özellikle risk grubundaki kişiler için önemli bir koruma sağladığını söyledi. Grip aşısının yüzde 100 koruma garantisi vermediğini ancak hastalığa yakalanma ihtimalini büyük ölçüde azalttığını ifade eden Prof. Dr. Saltürk, “Bilinenin aksine grip aşısı canlı bir aşı değil. Grip aşısı grip yapmaz, güvenle yapılabilir” diye konuştu.

65 YAŞ ÜZERİ VE KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT

Grip enfeksiyonunun özellikle ileri yaştaki ve kronik hastalığı bulunan kişiler açısından daha önemli hale geldiğini belirten Prof. Dr. Saltürk, 65 yaş üzerindeki kişilerin yanı sıra KOAH, böbrek yetmezliği ve kalp yetmezliği gibi kronik hastalıkları bulunanlar ile bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişilerin risk grubunda olduğunu söyledi. Bu kişilerin gripten korunmak için aşı başta olmak üzere gerekli önlemleri almasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Saltürk, “Özellikle risk grubunda olan kişilerin bu dönemde grip aşısını yeniden yaptırması önemli” ifadelerini kullandı.

GRİP AŞISI HER YIL YENİLENMELİ

Grip aşısının her yıl yeniden yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Saltürk, aşının içeriğinin dolaşımdaki grip virüslerine göre güncellendiğini söyledi. Aşının yüzde 100 koruma sağlamadığını ancak özellikle risk grubundaki kişilerde hastalığa karşı önemli bir koruma sunduğunu belirten Prof. Dr. Saltürk, “Grip aşısı oldum, bu sene kesin grip olmayacağım şeklinde bir garanti yok. Ancak aşı, gribe yakalanma olasılığını büyük oranda azaltıyor ve risk grubunda çok önemli bir koruyuculuğu bulunuyor” dedi.

“GRİP AŞISI GRİP YAPMAZ”

Toplumda grip aşısıyla ilgili en yaygın yanlış inanışlardan birinin aşının grip hastalığına neden olduğu düşüncesi olduğunu belirten Prof. Dr. Saltürk, aşının canlı aşı olmadığını vurguladı. Prof. Dr. Saltürk, “Bilinenin aksine grip aşısı canlı bir aşı değil. Dolayısıyla grip aşısı grip yapmaz ve ateşe neden olmaz. Aşının uygulandığı bölgede kızarıklık ve ısı artışı gibi bölgesel reaksiyonlar görülebilir” diye konuştu.

AŞI KADAR MASKE VE EL HİJYENİ DE ÖNEMLİ

Gripten korunmada yalnızca aşının yeterli olmadığını belirten Prof. Dr. Saltürk, özellikle risk grubundaki kişilerin kış aylarında kapalı ve kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaması gerektiğini söyledi. Maske kullanımının ve el hijyeninin de önemli koruyucu önlemler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Saltürk, “Özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin kışın kapalı ve kalabalık alanlarda uzun süre kalmaması, maske ve el hijyeni kurallarına uyması en az aşı kadar önemli” dedi.