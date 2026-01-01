Grip aşısı etkili bir yöntem mi, kimler yaptırmalı? Prof. Dr. Serdar Gül uyarıyor

Yurt genelinde soğuk havaların etkili olduğu şu günlerde hastanelerin acil servisleri soğuk algınlığı şikayeti ile gelen hastalar ile dolu. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobioloji Anabilim dalında öğretim üyesi olan Prof. Dr. Serdar Gül, hastalıklardan korunmak için neler yapılacağını ve gribin hangi durumlarda çok ağır seyredebileceğini anlattı.

Kış mevsimi geldi çattı, yurt genelinde aniden düşen hava sıcaklıkları beraberinde hastalıkları da getirdi. Özellikle son günlerde hastanelerin acil servisleri soğuk algınlığı ve grip şikayeti ile gelen hastalar ile dolu. Peki kış mevsimini hastalanmadan atlatmak için neler yapılmalı? Hangi yaş grubu daha tehlikede? Merak edilen tüm soruların cevabını Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobioloji Anabilim dalında öğretim üyesi olan Prof. Dr. Serdar Gül cevapladı.

Enfeksiyona bağlı hastalıklar hangisidir?

Enfeksiyon hastalıkları bölümünde bizim ilgilendiğimiz hastalıklar, mikroorganizmaların yaptığı hastalıklar. Bunlar virüsler olabilir, bakteriler, mantarlar, parazitler ve bunların yol açtığı hastalıkların teşhisi, tedavisi ve korunmasıyla ilgileniyoruz. Enfeksiyon hastalıkları toplumda çok sık görülen hastalıklardır. Özellikle bazı enfeksiyonlar her insanın geçirdiği, hatta yılda birkaç kezden fazla geçirdiği enfeksiyonlardır.

Grip hastalığı basit bir hastalık gibi görülmekle birlikte özellikle bazı risk gruplarında çok ağır seyredebiliyor, hatta ölümlere yol açabiliyor.

Bunlar solunum yolu enfeksiyonları, virüner sistem enfeksiyonları gibi enfeksiyonlar toplumda çok sık görülmektedir. Bu enfeksiyonların genel bazı ortak özellikleri de vardır. Genellikle ateşle, yüksek ateşle seyrederler ve insandan insana bulaşabilirler. Bu yüzden bu hastalıkları önlemek de mümkündür. Özellikle solunum yolu enfeksiyonları bu yaz aylarının bitmesiyle, sonbaharın başlamasıyla daha sık görülmeye başlıyor. Ve bunlardan da özellikle inflanza dediğimiz grip hastalığı toplum için önemli bir tehlike oluşturuyor. Grip hastalığı basit bir hastalık gibi görülmekle birlikte özellikle bazı risk gruplarında çok ağır seyredebiliyor, hatta ölümlere yol açabiliyor.

Hangi yaş grupları risk altında?

4 yaşın altındaki çocuklar, 65 yaş üstünde yaşlılar. Onun dışında kalp hastalığı, akciğer hastalığı olanlar, astım hastaları, organ nakli yapılanlar, karaciğer böbrek yetmezliği olan hastalar ve bağışıklık sistemi bozuk olan veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan hastalar özellikle bu hastalığı çok ağır geçiriyorlar. Hastaneye yatış, akciğer enfeksiyonu, zatüre ve ölüm bile görülebiliyor. Bunun için bunları önlemek bizim önceliğimiz. Çünkü önlemek tedavi etmekte ve teşhisden her zaman daha kolay.

Grip aşısı etkili bir yöntem mi?

En önemli yolu aşı. Grip aşısı bu riskli gruba muhakkak öneriliyor. Hastalığın geçirilmemesi veya hafif geçirilmesi için. Tam hastalığın görülme sıklığının arttığı böyle Ağustos sonu Eylül gibi bu aşıyı tam bu zamanlarda bütün riskli gruplara öneriyoruz. Onun dışında bir başka korunma yöntemi de izolasyon.

Bunu nasıl sağlayacağız?

Hastalığı olan insanlar, ateşi, solunum yolu semptomları, öksürüğü olan insanlar mümkünse evden dışarı çıkmayacak. Kendisini izole edecek, kalabalık ortamlara girmeyecek. Eğer muhakkak girmesi gerekiyorsa, zorunluluk varsa da cerrahi maske kullanması gerekiyor.

Onun dışında sağlıklı insanların da hastalıktan korunması için kalabalık ortamlara girdiğinde, riskli ortamlara girdiğinde cerrahi maske takmasını ve ellerini sık sık yıkamasını öneriyoruz.

Sabunla, suyla. Eğer bu mümkün değilse alkol bazlı dezenfektanlar, alkolle ellerimizi sık sık dezenfekte etmekte faydalı oluyor. Bunun dışında okullar da hastalığın yayılması için önemli bir kaynak gibi görülüyor.

Bu yüzden solunum yolu belirtileri olan, hastalığı olan çocuklar okula gitmemeli. Çünkü diğer çocuklara bulaştırabiliyor. En az 5 gün boyunca evde istirahat etmesi gerekiyor. Bu önlemleri alırsak bu krip hastalığında görülme sıklığını azaltabiliriz.