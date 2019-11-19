HABER /  GÜNCEL

Gri listedeki Semra Tuncer yakalandı

Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda gri kategoride aranan Semra Tuncer'in yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün sözde Amed eyaletinde sorumlu seviyede olan, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan "Nirvana" kod adlı Semra Tuncer ile birlikte teröriste yardım ve yataklık eden 4 şahsın Diyarbakır'da yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince iç güvenlik operasyonları kapsamında Lice ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aranan teröristler listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan ve örgütün sözde "Amed" eyaletinden sorumlu "Nirvana" kod adlı Semra Tuncer ile bu teröriste yardım ve yataklık ettiği belirlenen 4 kişi yakalandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İmamoğlu müjdeyi verdi! Binlerce öğrenciye burs işte başvuru şartları
Kırmızı Çizgi Fitbol İnternethaber Youtube'da
Ertuğrul Sağlam Samsunspor'a imzayı attı bombayı patlattı
Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin ilk işi belli oldu
Kızına 4 yaşından beri cinsel istismarda bulunan baba serbest kaldı anne isyan etti
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tank-palet fabrikası yanıtı
ÖNCEKİ HABERLER
Messi'yle Cavani tünelde kapıştı: Ne zaman istersen
NATO’dan kritik Türkiye açıklaması aynı ifadeyi yeniden kullandı
İspanya Milli Takımı Luis Enrique'ye emanet
Ünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras kazada ağır yaralandı
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız istifa etti
Obdusman nedir ne iş yapar kısaca obdusmanlık ne demektir?
Yorumlar