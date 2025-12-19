Green Card süresiz olarak askıya alındı! Nedenine bakın!

ABD'de bir nükleer fizikçinin katledilmesi ardından katilin yeşil kart sahibi olduğu ortaya çıktı. Bu olayın ardından Ulusal Güvenlik Bakanı Kristi Noem, yeşil kart çekilişlerinin süresiz askıya alınması için çalışma başlattı.

ABD'li nükleer fizikçinin saldırıya uğrayarak öldürülmesi sonrası, yapılan incelemelerde katilin Yeşil Kart (GreenCard) sahibi olduğu ve ülkeye bu şekilde giriş yaptığı ortaya çıktı.

The Guardian'ın haberine göre, ABD Ulusal Güvenlik Bakanı Kristi Noem, yurtdışından gelenlerin katıldığı Green card çekilişlerinin süresiz olarak askıya alınması için çalışmaların başladığını duyurdu.

47 yaşındaki Portekiz asıllı MIT profesörü ve nükleer bilimci Nuno F Gomes Loureriro'nun Green Card sahibi eski üniversite arkadaşı tarafından katledilmesi, ülkeyi şoke etti.

"BİR FELAKET"

48 yaşındaki Portekiz asıllı Claudio Neves-Valente, Brown Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıyı da gerçekleştirmekle suçlanıyor. Bu saldırda 4 kişi hayatını kaybetti.

Neves-Valente, 2 ayrı saldırıda toplam 5 kişiyi öldürmekten aranıyordu. Yerel basına göre saldırgan, MIT'de nükleer fizik için yüksek lisans programına girmiş ancak yarım bırakmıştı.

Polis, Velente'yi Salem'deki bir depoya kadar takip etmişti. Depoya giren polis ekipleri, Velente'yi intihar etmiş olarak buldu.

Bu olaydan sonra Ulusal Güvenlik Bakanı Noem, yeşil kart çekilişlerini mümkün kılan DV1 vize programını askıya alma kararı aldıklarını duyurdu. Programı "bir felaket" olarak tanımladı.