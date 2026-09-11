Gram altında yükseliş hızlandı! 11 Eylül gram altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Altın piyasasında 11 Eylül 2026 Cuma günü yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. “Gram altın bugün ne kadar?”, “Gram altın kaç TL oldu?”, “11 Eylül altın fiyatları ne kadar?” ve “Altın neden yükseliyor?” gibi sorular araştırılıyor. Güncel verilere göre gram altın 6.799 TL seviyesine kadar çıkarken ons altın da 4.353 dolar civarında işlem görüyor. Peki gram altında yükseliş neden hızlandı, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte ayrıntılar...

11 EYLÜL GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

11 Eylül 2026 saat 10.00 itibarıyla serbest piyasada gram altın 6.798,26 TL alış, 6.799,26 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Gram altın bir önceki güne göre yaklaşık yüzde 0,93 yükseldi. Gün içindeki hareketlilik nedeniyle fiyatlar anlık olarak değişebiliyor.

GRAM ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Gram altındaki yükselişte en önemli etkenlerden biri ons altının küresel piyasalarda yeniden toparlanması oldu. Ons altın 11 Eylül’de yüzde 1’in üzerinde değer kazanarak 4.385 dolar seviyesine kadar yükseldi. ABD’de açıklanan enflasyon verileri sonrası yatırımcıların yeniden altına yönelmesi fiyatları destekledi. Türkiye’de gram altın fiyatını ons altının yanı sıra dolar/TL kuru da doğrudan etkiliyor.

ÇEYREK ALTIN BUGÜN KAÇ TL?

11 Eylül güncel verilerine göre çeyrek altın 10.877,22 TL’den alınırken 11.116,79 TL’den satılıyor. Gram altındaki yükseliş çeyrek, yarım ve diğer sarrafiye ürünlerine de yansıyor. Fiyatlar kuyumcular arasındaki makas ve işçilik farkı nedeniyle değişiklik gösterebiliyor.

ONS ALTIN KAÇ DOLAR OLDU?

Ons altın 11 Eylül sabahında 4.353 dolar civarında işlem görürken günün ilerleyen saatlerinde 4.385 dolar seviyesine kadar yükseldi. Reuters’ın aktardığına göre altın, önceki günkü geri çekilmenin ardından dipten gelen alımlarla yüzde 1’in üzerinde toparlandı.

ALTIN FİYATLARI NEDEN HAREKETLİ?

Küresel altın fiyatlarında ABD enflasyonu ve Fed’e ilişkin faiz beklentileri belirleyici oluyor. Ağustos ayı ABD tüketici enflasyonunun yıllık yüzde 3,4 gelmesi sonrası piyasalarda Fed’in faiz artırabileceğine yönelik beklenti güçlendi. Normalde yüksek faiz altın üzerinde baskı yaratırken son düşüşlerin ardından gelen alımlar fiyatları yeniden yukarı taşıdı.

GRAM ALTIN DAHA DA YÜKSELİR Mİ?

Gram altının yönü önümüzdeki süreçte ons altın, dolar/TL kuru, Fed kararları ve küresel ekonomik gelişmelere bağlı olacak. Ons altında yükselişin sürmesi veya kur tarafında yukarı yönlü hareket yaşanması gram altını destekleyebilir. Buna karşılık ons altında yeniden satış baskısı oluşması gram fiyatında kısa vadeli geri çekilmeye yol açabilir.