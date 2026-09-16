Gram altında yükseliş devam ediyor! 16 Eylül gram altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Altın piyasasında 16 Eylül 2026 Çarşamba günü yukarı yönlü hareket yatırımcıların gündeminde. “Gram altın bugün ne kadar?”, “16 Eylül gram altın kaç TL?”, “Çeyrek altın bugün ne kadar?” ve “Gram altın neden yükseliyor?” gibi sorular araştırılıyor. Gram altın gün içerisinde yüzde 1 civarında değer kazanırken 6.790 TL sınırına kadar yükseldi. Peki gram altının alış-satış fiyatı ne kadar, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte ayrıntılar.

16 EYLÜL GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

16 Eylül 2026 gün içi verilerinde gram altının alış fiyatı yaklaşık 6.781 TL, satış fiyatı ise 6.782 TL seviyesine çıktı. Önceki kapanışı 6.714,07 TL olan gram altın böylece günlük bazda yaklaşık yüzde 1 değer kazandı. Fiyatlar gün boyunca ons altın ve dolar/TL’deki hareketlere bağlı olarak değişiyor.

GRAM ALTIN BUGÜN EN YÜKSEK KAÇ TL OLDU?

Gram altın 16 Eylül’de gün içerisinde 6.791,08 TL seviyesine kadar yükseldi. Günün en düşük seviyesi ise 6.688,99 TL olarak kaydedildi. Böylece gram altının gün içindeki en düşük ve en yüksek seviyeleri arasında 100 TL’yi aşan fark oluştu.

ÇEYREK ALTIN BUGÜN KAÇ TL?

Çeyrek altının alış fiyatı gün içerisinde yaklaşık 10.845 TL, satış fiyatı ise 11.084 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altındaki yükseliş çeyrek altına da yansıdı. Kuyumcularda işçilik ve alış-satış makası nedeniyle rakamlar piyasa fiyatlarından farklılık gösterebiliyor.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Cumhuriyet altınının alış fiyatı yaklaşık 43.396 TL, satış fiyatı ise 44.216 TL seviyesinde seyrediyor. Yarım altın da yaklaşık 21.630 TL alış ve 22.175 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Fiziki altın fiyatlarında kuyumcular arasında farklılık oluşabiliyor.

ONS ALTIN BUGÜN KAÇ DOLAR?

Ons altın 16 Eylül’de yüzde 1’in üzerinde yükseliş göstererek 4.330 doların üzerine çıktı. Gün içindeki verilerde ons altının alış fiyatı 4.331 dolar, satış fiyatı ise 4.332 dolar civarında bulunuyor. Ons fiyatındaki yükseliş yurt içinde gram altını da destekliyor.

GRAM ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Gram altındaki yükselişte ons altının küresel piyasalarda değer kazanması etkili oluyor. Yatırımcılar ABD Merkez Bankası’nın faiz kararına ve karar sonrasında vereceği mesajlara odaklandı. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve güvenli liman talebi de altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekliyor.

FED FAİZ KARARI ALTINI NASIL ETKİLEYECEK?

Fed’in faiz kararı altın fiyatlarının kısa vadeli yönü açısından kritik önem taşıyor. Beklentilerin üzerinde sıkı bir para politikası mesajı doların güçlenmesine ve ons altının gerilemesine neden olabilir. Daha yumuşak mesajlar ise altına talebi artırabilir. Türkiye’de gram altının yönünde ons fiyatının yanı sıra dolar/TL kuru da belirleyici olacak.