Gram altında yön aşağı döndü! 7 Eylül altın alış ve satış fiyatları ne kadar?

Altın piyasasında 7 Eylül 2026 Pazartesi günü hareketlilik devam ediyor. Yeni haftaya değer kaybıyla başlayan ons altının etkisiyle gram altında da aşağı yönlü seyir görüldü. Peki, gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatları neden düşüyor? Cumhuriyet ve yarım altın ne kadardan satılıyor? İşte 7 Eylül güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

7 Eylül'de gün içerisindeki piyasa verilerine göre gram altın 6.871,06 TL alış ve 6.871,99 TL satış seviyesinde işlem gördü. Önceki kapanış 6.898,85 TL olurken günlük değişim yüzde 0,39 düşüş yönünde gerçekleşti. Gram altın alış: 6.871,06 TL Gram altın satış: 6.871,99 TL Gram altın gün içerisinde en düşük 6.829,85 TL, en yüksek ise 6.906,60 TL seviyesini gördü.

ÇEYREK ALTIN BUGÜN KAÇ TL?

Gram altındaki hareketlilik çeyrek altın fiyatlarına da yansıdı. Aynı piyasa verilerinde çeyrek altın 10.994,07 TL alış ve 11.236,09 TL satış seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın alış: 10.994,07 TL Çeyrek altın satış: 11.236,09 TL

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

7 Eylül güncel verilerinde yarım altının alış fiyatı 21.919,34 TL, satış fiyatı ise 22.472,14 TL olarak kaydedildi. Yarım altın alış: 21.919,34 TL Yarım altın satış: 22.472,14 TL

TAM VE CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Tam altın 44.163 TL alış, 44.626 TL satış seviyesinde işlem görürken Cumhuriyet altını 43.971,70 TL alış ve 44.802,06 TL satış seviyesinde bulunuyor. Fiziki altın fiyatlarında kuyumcu, Kapalıçarşı ve serbest piyasa arasında alış-satış makası nedeniyle farklı rakamlar görülebiliyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki gerilemede ABD'den gelen güçlü istihdam verileri etkili oldu. Reuters'ın aktardığına göre ağustos ayı istihdam verilerinin beklentileri aşması, ABD Merkez Bankasının 16 Eylül toplantısında faiz artırabileceği beklentisini güçlendirdi. Spot altın gün içerisinde yaklaşık yüzde 0,4 değer kaybetti. Güçlü istihdam verileri öncesinde yüzde 50 civarında bulunan faiz artırımı ihtimalinin yaklaşık yüzde 60'a yükseldiği belirtiliyor. Yüksek faiz beklentisi, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor.

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?

7 Eylül'de ons altın da negatif seyrediyor. Gün içerisindeki verilere göre ons altın 4.392 dolar civarında işlem gördü ve günlük kayıp yaklaşık yüzde 0,4 seviyesinde gerçekleşti. Piyasaların odağında şimdi ABD'de açıklanacak yeni enflasyon verileri bulunuyor. Üretici fiyat endeksi perşembe, tüketici fiyat endeksi ise cuma günü açıklanacak. Bu veriler Fed'in faiz kararına yönelik beklentiler açısından yakından takip edilecek.

7 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gün içerisindeki piyasa verilerine göre başlıca altın türlerinde alış-satış rakamları şöyle: Gram altın: 6.871,06 TL – 6.871,99 TL Çeyrek altın: 10.994,07 TL – 11.236,09 TL Yarım altın: 21.919,34 TL – 22.472,14 TL Tam altın: 44.163 TL – 44.626 TL Cumhuriyet altını: 43.971,70 TL – 44.802,06 TL Ons altın: 4.391,98 dolar – 4.392,76 dolar Altın fiyatları gün içerisinde değişebildiği için işlem anında güncel alış ve satış rakamlarının kontrol edilmesi gerekiyor.