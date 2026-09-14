Gram altında haftaya düşüşle başlangıç! 14 Eylül gram altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Altın piyasasında 14 Eylül 2026 Pazartesi günü aşağı yönlü hareket öne çıktı. “Gram altın bugün ne kadar?”, “14 Eylül gram altın kaç TL?”, “Gram altın neden düşüyor?” ve “Çeyrek altın bugün ne kadar?” gibi sorular araştırılıyor. Güncel verilere göre gram altın 6.684 TL civarında işlem görürken ons altında da satış baskısı sürüyor. Peki gram altın alış-satış fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte ayrıntılar...

14 EYLÜL GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

14 Eylül 2026 saat 17.17 itibarıyla gram altının alış fiyatı 6.683,77 TL, satış fiyatı ise 6.684,65 TL seviyesinde bulunuyor. Sabah saatlerinde 6.764 TL civarında güne başlayan gram altın, gün içinde satış baskısıyla aşağı yönlü hareket etti.

GRAM ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Gram altındaki düşüşte ons altının küresel piyasalarda değer kaybetmesi etkili oluyor. Altın, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankası’nın bu haftaki toplantısında faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle geriledi. Faiz beklentilerindeki yükseliş, faiz getirisi olmayan altına olan talebi baskılıyor.

ONS ALTIN BUGÜN KAÇ DOLAR?

Ons altın gün içinde 4.300 dolar seviyelerine kadar geriledi. Habertürk’ün gün içi verilerinde ons altının alış fiyatı 4.305,92 dolar, satış fiyatı ise 4.306,63 dolar civarında yer aldı. Küresel piyasalardaki faiz beklentileri ons altının yönünde belirleyici olmaya devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

14 Eylül gün içi verilerinde çeyrek altın yaklaşık 10.720 TL alış, 10.956 TL satış seviyelerinde işlem gördü. Kapalı Çarşı tarafında ise fiyatlar serbest piyasa verilerine göre daha yüksek seviyelerde oluşabiliyor. Kuyumcular arasındaki makas ve işçilik farkları nedeniyle çeyrek altın fiyatı değişiklik gösterebiliyor.

GRAM ALTIN GÜN İÇİNDE EN YÜKSEK KAÇ TL’Yİ GÖRDÜ?

Habertürk verilerine göre gram altın 14 Eylül’de gün içinde 6.808,22 TL seviyesine kadar yükseldi, en düşük ise 6.689,37 TL civarını gördü. Öğleden sonra düşüş hızlanırken farklı veri sağlayıcılarında 6.680-6.700 TL bandında fiyatlar öne çıktı.

GRAM ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Gram altının kısa vadeli yönünde Fed’in faiz kararı, ons altının seyri ve dolar/TL kuru belirleyici olacak. Fed’den faiz artırımı beklentisinin güçlenmesi ons altını baskılayabilir. Buna karşılık küresel risklerin artması veya faiz beklentilerinin yeniden gevşemesi altına alım getirebilir. Gram fiyatında dolar/TL’deki hareket de önemli rol oynuyor.