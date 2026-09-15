Gram altında düşüş sürüyor! 15 Eylül gram altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Altın piyasasında 15 Eylül 2026 Salı günü hareketlilik devam ediyor. “Gram altın bugün ne kadar?”, “15 Eylül gram altın kaç TL?”, “Çeyrek altın ne kadar oldu?” ve “Gram altın neden düşüyor?” gibi sorular araştırılıyor. Gram altın sabah saatlerinde 6.700 TL bandında işlem görürken ons altın 4.300 doların altında kaldı. Peki gram altının alış-satış fiyatı ne kadar, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte ayrıntılar.

15 EYLÜL GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

15 Eylül 2026 Salı günü saat 10.00 civarındaki piyasa verilerine göre gram altın 6.709,64 TL alış, 6.710,61 TL satış seviyesinde işlem gördü. Gram altın bir önceki güne göre yaklaşık yüzde 0,15 değer kaybetti. Gün içerisinde fiyatlar anlık olarak değişmeye devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN BUGÜN KAÇ TL?

15 Eylül sabahında çeyrek altının alış fiyatı 10.735,42 TL, satış fiyatı ise 10.971,85 TL seviyesinde gerçekleşti. Kuyumcularda işçilik ve alış-satış makası nedeniyle fiyatların serbest piyasa rakamlarından farklılaşabileceğini dikkate almak gerekiyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını 15 Eylül’de yaklaşık 42.942 TL alış, 43.753 TL satış seviyesinde işlem gördü. Altın türlerindeki fiyat hareketinde gram altın ve ons altının seyri belirleyici olurken kuyumcu fiyatlarında bölgesel farklılıklar oluşabiliyor.

ONS ALTIN BUGÜN KAÇ DOLAR?

Ons altın 15 Eylül sabahında yaklaşık 4.290 dolar seviyesinde işlem gördü. Sarı metal son günlerde satış baskısıyla karşılaşırken 4.300 dolar seviyesinin altına çekildi. Ons altındaki hareket Türkiye’de gram altın fiyatını da doğrudan etkiliyor.

GRAM ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarında ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesindeki beklentiler belirleyici oluyor. Fed’in 15-16 Eylül toplantısından çıkacak karar ve para politikasının geleceğine ilişkin mesajlar yatırımcıların odağında bulunuyor. Faizlerin yüksek kalacağı veya artırılacağı beklentisinin güçlenmesi, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı yaratabiliyor.

GRAM ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Gram altının kısa vadeli yönünde Fed’in faiz kararı, ons altındaki hareket ve dolar/TL kuru belirleyici olacak. Ons altında yeniden yükseliş başlaması ve dolar/TL’nin değer kazanması gram altını yukarı taşıyabilir. Fed’den gelecek daha sıkı para politikası mesajları ise ons altındaki satış baskısını artırabilir.

GRAM ALTIN YILBAŞINDAN BU YANA NE KADAR ARTTI?

Gram altın 2026 yılına yaklaşık 5.986 TL seviyesinden başlamıştı. 15 Eylül’de 6.710 TL civarında bulunan gram altın, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 12 değer kazandı. Son bir yıllık değişime bakıldığında ise gram altındaki yükseliş yüzde 37 seviyesini aştı.