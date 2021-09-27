Gram altın yeniden 500 liraya çıktı! Yükseliş sürecek mi bu fiyattan alınır mı satılır mı?

Gram altın, küresel altın fiyatlarında kayıpların sınırlı olması ve dolar/TL'nin geçen hafta rekor tazeleyerek 8,86 seviyesinin üzerine tırmanmasıyla 2 ay sonra yeniden 500 TL'nin üzerine çıktı.

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Altın, Evergrande’nin borç krizine dair endişeler ve yatırımcıların Fed’in son politika yönlendirmesini değerlendirmeye devam etmesiyle yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın da Dolar/TL 'nin rekor tazelemesi ve altının geçen hafta küresel piyasalarda yaşadığı kayıpların bir kısmını telafi etmesiyle iki ay sonra yeniden 500 TL’nin üzerini gördü.

Wall Street Jouırnal’in haberine göre, China Evergrande Group'un dolar cinsinden tahvilleri olan küresel yatırımcılar, emlak devinden son ödeme tarihi 23 Eylül olan kupon ödemelerini alamadı. Bu da piyasalarda borç kriziyle ilgili endişeleri artırarak altın fiyatlarını bir miktar destekledi.

Fed’in varlık alımını azaltmaya başlaması ve görece daha şahin bir para politikası izlemesi uzun vadede altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı yaratabilir. Altın fiyatları, Fed'in 2023'e kadar iki faiz artırımı gördüğü ve daha para politikasında sıkılaşmanın başlayabileceğine işaret ettiği Haziran ayı toplantısı sonrasında yüzde 5'ten fazla değer kaybetmişti.



Gram altın fiyatı

Gram altın, dolar/TL’nin geçen hafta rekor tazeleyerek 8,86 seviyesinin üzerine tırmanmasından sonra küresel altın fiyatlarındaki düşüşün sınırlı kalmasıyla yükselirken 15 Temmuz’dan bu yana ilk defa 500 TL’nin üzerini gördü. Uzun zamandır işlem gördüğü dar fiyat bandını da yukarı yönlü kıran gram altın, pazartesi günü 501 TL seviyesinde bulunuyor.

Ons altın fiyatı

Geçen hafta Fed toplantısı öncesinde 1.785 dolara kadar yükselen ons altın, Fed’in varlık alımlarını azaltabileceğine dair verdiği mesajlar sonrasında 6 haftanın en düşüğüne gerilemişti. Evergrande endişeleriyle beraber dolar yeni haftaya düşüşle başlarken ons altın yüzde 0,5 civarında yükselişle haftaya 1.759 başladı.