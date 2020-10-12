Gram altın tarihi rekor kırdı! İşte güncel fiyatlar

Altının gram fiyatı, bugün 489,90 lira ile tarihi zirve seviyesini yeniledi. 12 Ekim 2020 anlık ve güncel altın fiyatları...

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Altının gram fiyatı, bugün 489,90 lira ile tarihi zirve seviyesini yeniledi. Güvenli liman alımlarıyla geçen haftanın son işlemlerinde 1,932 doların da üzerine yükselen ons altın, doların hafif güçlenmesiyle 1,930 doların altına çekildi.

Çeyrek altın 801 lira

Yeni haftanın ilk işlem gününde altının gram fiyatı 488 lira, çeyrek altın 801 liraya, Cumhuriyet altını da 3,278 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.925 dolar seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar ne diyor?

Uzmanlar, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışına paralel artan risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.

Bugün, küresel piyasalarda veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini bildirdi.

Uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını ifade etti.