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Gram altın son 6 ayın en düşük seviyesinde! Düşüş sürecek mi?

Gram altın fiyatları bugün son 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Altının gram fiyatı, şu dakikalarda 424 lira seviyesinde... Peki altında düşüş sürecek mi? İşte uzmanından yatırımcısına önemli tüyolar...

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Dün dolar kurunun son altı ayın en düşüğüne gerilemesine paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 429,9 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybıyla başlamasının ardından  kapanışın yüzde 1,8 altında 424 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 692 lira, Cumhuriyet altını da 2.828 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 1.847 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

 Özel Fon yöneticisi Rıdvan Baştürk  Hürriyet'e altın fiyatlarındaki beklentiye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Baştürk, şunları kaydetti:

Dolar kurundaki baskı ve ons altında yatay görünüm gram altın üzerinde baskıya neden oluyor. 424 TL civarından işlem gören bir gram altın görmekteyiz. Dolar kurundaki baskı dikkat çekici. Dolar tüm dünyada özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanırken TL’nin pozitif ayrıştığı bir süreç yaşıyoruz. Her ne kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son toplantıda faizleri değiştirmese de oldukça şahin mesajlar vermişti. Bu kapsamda TL’de iyimserlik sürüyor. Burada yarınki enflasyon verileri önemli olacaktır. Kurda gördüğüm dip seviye 7.00 TL seviyesidir. Bu seviye civarından toparlanma gelebilir.

Ons altın ise, bir süredir 1875-1830 dolar bandında dalgalanıyor. Henüz bir kırılma gelmedi. Fakat dolar endeksindeki güçlenme baskıya neden oluyor. Burada 1875 dolar altında kaldığı sürece baskının devamını bekleyebiliriz. Aşağıda ise 1830 dolar civarı toparlanma bölgesi olabilir. 

"Yukarı sinyal görmüyorum"

Toparlayacak olursak; gram altın için henüz yukarı yönde bir sinyal görmüyorum. Kısa vadede baskı devam edebilir. Burada 420 TL altına sarkılırsa orta-uzun vade bakış açılasıyla toparlanma için fırsatlar değerlendirilebilir.

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