Gram altın haftayı yükselişle kapatıyor! 18 Eylül gram altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Altın piyasasında 18 Eylül 2026 Cuma günü hareketlilik devam ediyor. “Gram altın bugün ne kadar?”, “18 Eylül gram altın kaç TL?”, “Çeyrek altın ne kadar oldu?” ve “Altın yükselmeye devam edecek mi?” soruları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Fed’in 25 baz puanlık faiz artırımının ardından kısa süreli geri çekilen altın fiyatları, küresel piyasalarda yeniden yükselişe geçti. Gram altın gün içerisinde 6.900 TL seviyesine yaklaşırken ons altındaki hareket fiyatlamalarda belirleyici oldu.

18 EYLÜL GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

18 Eylül 2026 güncel verilerine göre gram altın yaklaşık 6.822 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram altın güne 6.802 TL civarında başlarken gün içinde en yüksek 6.901 TL, en düşük ise yaklaşık 6.799 TL seviyelerini gördü.

GRAM ALTIN YÜKSELDİ Mİ?

Evet. Gram altın 18 Eylül’de önceki güne göre yükseliş gösterdi. Fed kararının ardından yaşanan dalgalanma sonrası yatırımcıların yeniden altına yönelmesiyle fiyatlarda toparlanma görüldü. Ons altındaki yükseliş ve dolar/TL hareketi gram altındaki yükselişte etkili oldu.

ÇEYREK ALTIN BUGÜN KAÇ TL?

Çeyrek altın fiyatları da gram altındaki yükselişi takip ediyor. 18 Eylül’de çeyrek altının satış fiyatı yaklaşık 11 bin TL seviyesinin üzerinde bulunuyor. Kuyumcularda fiyatlar, alış-satış farkı ve işçilik maliyetleri nedeniyle değişiklik gösterebiliyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını 18 Eylül’de altındaki genel yükselişle birlikte 45 bin TL seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Fiziki altın fiyatlarında piyasa koşullarına ve satış noktasına göre farklı rakamlar oluşabiliyor.

ONS ALTIN BUGÜN KAÇ DOLAR?

Ons altın, Fed kararının ardından yaşadığı dalgalanma sonrası yeniden yükselişe geçti. Küresel piyasalarda ons altının 4.300 dolar seviyesinin üzerinde tutunması gram altını destekleyen önemli unsurlardan biri oldu.

GRAM ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Gram altındaki yükselişte birkaç faktör etkili oluyor. Fed’in faiz kararının ardından piyasaların yeni beklentileri fiyatlaması, ons altındaki toparlanma, dolar/TL hareketi ve küresel riskler altın fiyatlarının yönünde belirleyici oluyor. Faizlerin seyri özellikle ons altın açısından önem taşıyor. Yatırımcılar, Fed’in önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin mesajları yakından takip ediyor.

ALTINDA YENİ REKOR GELİR Mİ?

Altının yönünde ons fiyatı, dolar hareketi, merkez bankalarının kararları ve küresel gelişmeler belirleyici olacak. Gram altında 6.900 TL seviyesinin test edilmesiyle birlikte yatırımcıların gözü yeni zirve hareketlerinde. Ancak kısa vadeli fiyat hareketlerinde dalgalanmalar yaşanabileceği belirtiliyor.

FED KARARI SONRASI ALTINDA SON DURUM NE?

Fed’in 25 baz puanlık faiz artışı sonrası altın önce satış baskısıyla karşılaştı, ardından toparlanma gösterdi. Piyasalarda bundan sonraki süreçte Fed’in faiz politikasına ilişkin mesajlar ve ekonomik veriler takip edilecek.