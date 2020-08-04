Gram altın fiyatları güne rekorla başladı! 4 Ağustos altın fiyatları

4 Ağustos Salı gününe rekor seviyede başlayan gram altın fiyatları 443 lira seviyesinden işlem görüyor.

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Önceki gün altının ons fiyatı, 1.985,18 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından 1.972,16 dolar seviyelerinden alıcı buldu. Fiyatlardaki tarihi yükselişin devam edip etmeyeceği merak konusu.

Gram altın

Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan gram altın fiyatları yeni güne de yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın fiyatları 443 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın

Çeyrek altın fiyatları da serbest piyasada güne yukarı yönlü seyirle başladı. Buna göre çeyrek altın fiyatları 728 lira alış ve 744 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Yarım altın / Alış: 1.449,50 - Satış: 1.480,50

Cumhuriyet altını / Alış: 2.974,00 - Satış: 3.019,00