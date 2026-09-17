Gram altın Fed sonrası yeniden yükseldi! 17 Eylül gram altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Altın piyasasında 17 Eylül 2026 Perşembe günü sert fiyat hareketleri devam ediyor. “Gram altın bugün ne kadar?”, “17 Eylül gram altın kaç TL?”, “Çeyrek altın ne kadar oldu?” ve “Fed sonrası altın neden yükseliyor?” gibi sorular araştırılıyor. Fed’in 25 baz puanlık faiz artırımı sonrasında gerileyen altın, yeni günde kayıplarının önemli bölümünü geri aldı. Gün içinde spot gram altın 6.800 TL’nin üzerine çıktı. Peki gram altın alış-satış fiyatı ne kadar, ons ve çeyrek altında son durum ne? İşte ayrıntılar.

17 EYLÜL GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

17 Eylül gün içindeki güncel piyasa verilerinde spot gram altın 6.802,37 TL alış, 6.803,32 TL satış seviyelerine yükseldi. Serbest piyasa gram altında ise fiyatlar veri sağlayıcısı ve alış-satış makasına göre yaklaşık 6.770-6.790 TL bandında değişiyor. Bu nedenle kuyumcu ve banka ekranlarında farklı rakamlar görülebiliyor.

GRAM ALTIN BUGÜN YÜKSELDİ Mİ?

Evet. Spot gram altında günlük yükseliş gün içinde yüzde 2 seviyesine ulaştı. Gram altın sabah saatlerinde 6.740 TL civarında bulunurken ons altındaki güçlü toparlanmanın ardından 6.800 TL sınırını geçti. Böylece Fed kararının hemen ardından yaşanan kayıpların önemli bir bölümü geri alındı.

ÇEYREK ALTIN BUGÜN KAÇ TL?

17 Eylül’de çeyrek altın fiyatları da gram altındaki yükselişi takip etti. Gün içerisinde çeyrek altının satış fiyatı 11.100 TL’nin üzerine çıktı. Farklı piyasa ekranlarında satış fiyatının yaklaşık 11.020-11.200 TL aralığında değiştiği görülüyor. Fiziki altında kuyumcu marjı ve işçilik fiyat farklılığı yaratabiliyor.

ONS ALTIN BUGÜN KAÇ DOLAR?

Ons altın Fed kararı sonrasında gördüğü sert satışların ardından yeniden yükselişe geçti. 17 Eylül gün içerisinde ons altın 4.350 doların üzerine çıktı ve günlük yükseliş yüzde 2 seviyelerine ulaştı. Bir önceki gece Fed kararı sonrasında ons fiyatı 4.250 dolar civarına kadar gerilemişti.

GRAM ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altındaki toparlanmada Fed sonrasında yaşanan sert satışın ardından gelen dip alımları etkili oluyor. Fed’in faizleri 25 baz puan artırması ilk aşamada dolar ve tahvil faizlerini destekleyerek altını baskıladı. Ancak yatırımcıların kararın ayrıntılarını yeniden fiyatlaması ve düşük seviyelerden gelen alımlar ons altında hızlı bir toparlanma getirdi.

FED KARARI SONRASI ALTIN NE OLDU?

Fed politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığına yükselttikten sonra ons altında yüzde 2’yi aşan düşüş yaşandı. Altın 17 Eylül’de ise kayıplarını geri almaya başladı. Bu hareket, Fed kararlarının altın üzerinde her zaman tek yönlü ve kalıcı bir etki yaratmadığını; faiz beklentileri, dolar, tahvil getirileri ve yatırımcı pozisyonlarının birlikte fiyatlandığını gösteriyor.

GRAM ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Gram altının bundan sonraki yönünde ons altının 4.300-4.350 dolar bölgesindeki hareketi ve dolar/TL kuru belirleyici olacak. Ons altında yükselişin devam etmesi gram fiyatını destekleyebilir. Buna karşılık Fed’den yeni faiz artırımlarına yönelik güçlü sinyaller gelmesi dolar ve tahvil getirilerini yükselterek altın üzerinde yeniden satış baskısı oluşturabilir.