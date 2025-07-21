Gram altın-çeyrek altın fırladı! İslam Memiş 'ezber bozacak' dedi altın fiyatları için bombayı patlattı
Cuma gününü değer kazancı ile kapatan altın fiyatları yeni haftaya da yatırımcının yüzünü güldürerek başladı. Altın fiyatlarında yükseliş var. Gram altın 4 bin 350 lira seviyesini aştı. Analistler ticaret görüşmelerine ilişkin belirsizliklerin devam etmesinin altın fiyatlarında desteklediğini söyledi. İslam Memiş de "Yıl sonuna doğu altın fiyatları ezberleri bozacak." dedi ve miktara odaklanmak gerektiğini belirtti.
Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 4 bin 351 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başladı.
Gram altın 4 bin 378 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 333 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 583 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,6 artışla 3 bin 370 dolardan işlem görüyor.
Analistler, bazı ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden faiz indirim çağrısı gelmesi ile ticaret görüşmelerine ilişkin belirsizliklerin devam etmesinin altın fiyatlarında desteklediğini söyledi.