Gram altın 870 lirayı aştı İslam Memiş 'bunları sakın yapmayın' dedi 2022 bombasını yineledi
3 Mart altın altın fiyatlarında yükseliş devam ederken gram altın 870 lira seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcıların ise kafası karışık. Altın alınır mı satılır mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş güvenli liman altın ile ilgili önemli mesajlar verdi yatırımcıyı 'kısa vadeli işlem' için uyardı.
Güvenli liman altında yükseliş devam ederken yatırımcı alalım mı satalım mı diye soruyor. Ukrayna-Rusya savaşı ile fırlayan altın müzakere masasıyla düşüş göstermişti. Pazartesi gününü 850 liranın altına düşen altın fiyatları 3 Mart 2022 yeniden yükselişe geçti ve gram altın 870 lirayı aştı.
3 Mart gram altın 874,43, çeyrek altın 1.442,00, yarım altın 2.878,00, cumhuriyet altını da 5.734,00 liradan alıcı bulurken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten kritik açıklamalar geldi:
-Savaş ortamında altın her zaman güvenli limandır. Herkes riskten kaçmak için altın alır. Herkes yakından bilir son 7 aydır altın bilerek baskılandı altın sadece savaş ortamını sevmiyor enflasyon olduğu ortamda da güvenli limandır.
-Savaştan önce enflasyon gerçeği olduğu için enflasyondan güç toplayan altın olduğu için değerinin altında kalmıştı. Savaş başladı ama zamanında tezgahladıkları enflasyon balonunun ihalesini Putin'e bıraktılar.