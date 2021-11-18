Gram altın 650 TL'yi gördü çeyrek 1000 TL'yi geçti! Kasım başından beri 100 TL arttı

Gram altın, dolar/TL’deki yükselişin faiz kararı öncesinde devam etmesiyle 650 TL’nin üzerini gördü. Gram altın, Kasım başından beri 100 TL’ye yakın artış kaydederek 550 TL’den 650 TL’ye tırmandı. Çeyrek altın da 1000 TL'nin üzerinden alıcı buluyor.

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Gram altın, küresel altın fiyatlarının yüksek seviyelerde tutunması ve Dolar/TL ’deki yükselişin faiz kararı öncesinde devam etmesiyle 650 TL’nin üzerini gördü.

Gram altın, Kasım başından beri 100 TL’ye yakın artış kaydederek 550 TL’den 650 TL’ye tırmandı. Bu dönemde altın fiyatları yüzde 4 yükseliş kaydederken dolar kuru yüzde 14’e yakın yükseldi.

Ons altın fiyatı

Ons altın yeni haftaya düşüşle 1.857 dolar civarında başladıktan sonra salı günü 1.875 doların üzerine tırmanmıştı. Sonrasında Fed politika yapıcılarının yorumlarıyla hızlı bir gerileme kaydeden değerli metal, perşembe günü 1.865 dolar civarında işlem görüyor.

Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş "580-585 lira aralığına kadar bir düzeltme gelmeden panik yapmamalı. Dövizde de aynı. Zamanında alınmayan tedbirler yerine paniğe bırakmamalı." dedi.

18 Kasım Altın Fiyatları Gram: 653,90 Çeyrek:1.071,00 Cumhuriyet:4.270,00 Yarım: 4.270,00

Merkez Bankası bugün saat 14:00'te ne yapar?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün faiz kararını açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü "Faizi savunanla birlikte olmam" sözleri sonrası faiz indirim gelmesine kesin gözüyle bakılırken, indirimin ne kadar olacağı tartışılıyor. Piyasa 100 puanlık indirimi fiyatlandırırken, 200 baz puanlık indirim olabileceğini söyleyenler de var.