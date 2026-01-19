Gram altın 6 bin 500 lirayı aştı! Altın fiyatları baş döndürüyor rekor sonrası yeni fiyatlar
Cuma günü ons tarafında rekor seviyeyi gören altın haftaya yükselişle başladı. Gram altın da 6 bin 500 lira seviyesini aştı. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Güvenli liman olarak görülen altın hem yatırımcının hem de merkez bankalarının yakından takip ettiği değerli metal olmayı sürdürüyor. Altın haftaya yükselişle başladı.
Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü 6 bin 380 liradan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan gram altın 6 bin 504 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 838 liradan, Cumhuriyet altını ise 43 bin 187 liradan satılıyor.
REKOR KIRDI
Yatırımcıların güvenli liman talebi artarken 4 bin 690,9 dolarla rekor seviyeyi gören altının onsu 4 bin 675 dolardan işlem görüyor.