Gram altın 6 bin 100 lirayı aştı! Altın fiyatlarında şaşırtan yükseliş

Çeyrek altın 10 bin 440 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 600 liradan satılıyor.Dün altının ons fiyatı yüzde 2,6 artışla 4 bin 445 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde de yüzde 0,4 primle 4 bin 462 dolarda işlem görüyor.