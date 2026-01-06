Gram altın 6 bin 100 lirayı aştı! Altın fiyatlarında şaşırtan yükseliş
Altın fiyatlarında tam gaz yükseliş sürüyor. Gram ve çeyrek altın fiyatı yatırımcılar tarafından araştırılırken, ABD-Venezuela geriliminin fiyatları nasıl etkileyeceği merak ediliyor. 2026 yılında altını ne bekliyor? İşte altın piyasasında son durum...
Altın fiyatları 2026 yılına çok hızlı başladı. Dünü 6 bin 143 liradan tamamlayan gram altın bugün 6 bin 177 liradan alıcı buluyor.
Çeyrek altın 10 bin 440 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 600 liradan satılıyor.Dün altının ons fiyatı yüzde 2,6 artışla 4 bin 445 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde de yüzde 0,4 primle 4 bin 462 dolarda işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerini sürdüreceğine yönelik beklentiler, merkez bankalarının alımlarındaki artış ve jeopolitik tansiyonun yeniden yükselebileceğine ilişkin endişelerin altının ons fiyatında yukarı yönlü hareketi beslediğini belirterek, petrol fiyatlarındaki gerilemenin altının üretim maliyeti açısından önem arz ettiğini ifade etti.
Finans Analisti Mehmet Ali Yıldırımtürk,altın fiyatlarının yıl içinde 4380 dolar ile iki kez yeni zirve test ettiğini hatırlatarak, 2026’da yükselişin devam edeceğini ifade etti.