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Gram 680 çeyrek 1100 lira oldu! Altın resmen uçuşa geçti yeni rekor

Gram 680 çeyrek 1100 lira oldu! Altın resmen uçuşa geçti yeni rekor

Altın fiyatları iç piyada dolar/TL kurunun sert yükselmesinin etkisiyle tarihi rekorunu yineledi. Gram altın 680 liradan alıcı bulurken çeyrek 1100 lirayı aştı. Uzmanlara göre yükseliş sürecek.

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Sabah saatlerinde dolar/TL kurunun 11,7 seviyesinin üstüne çıkarak tarihi zirvesini görmesi, altın fiyatlarında da yeni rekorları getirdi. Gram altın 681 seviyesine çıkarak tarihi rekorunu yineledi.

Gram 750 lira olacak

İslam Memiş, gram altın fiyatları için şuanda bir köpük oluştuğunu belirterek, "Gram altın fiyatları için teknik olarak bir düzeltme hareketine ihtiyaç var. Ancak 2022 yılını biraz daha orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurursak gram altın fiyatları için 750 lira söz konusu olabilir" açıklamasında bulundu.

Gram Altın:680,91

Çeyrek Altın: 1.111,00

Yarım Altın: 2.221,00

Cumhuriyet Altını:4.428,00

Altın fiyatlarının 650 lira olacağını tahmin eden ve çok geçmeden tahmini tutan stratejist yazar Haluk Özdil, ,gram altının 800 lira olacağına işaret ederek  "Nisan ve Haziran ayında daha da yükselecektir. Bu aylarda ciddi artışlar bekliyoruz. Dünyada enflasyonu durdurmak mümkün değil. Eğer bu mümkün olursa altın fiyatlarının yükselişi durdurulur" ifadelerini kullandı.

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