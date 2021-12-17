GQ 2021 Men Of The Year Ödül Töreni'nde yılın oyuncusu Salih Bademci ve yılın kadını Öykü Karayel rüzgarı
GQ Men Of The Year 2021 Ödül Töreni’nde en iyi oyuncu ödülü Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisindeki Selim Songür rolüyle ayakta alkışlanan Salih Bademci olurken, yılın kadını ödülü de Öykü Karayel'e verildi.
GQ Men Of The Year 2021 ödülleri dün gece sahiplerini buldu! Adeta bir şıklık yarışı yaşanan gecede, ahnede ödüllerini alan ünlülerden bazıları gözyaşlarını tutamazken bazıları da sahneden yaptıkları ödül konuşmaları ile izleyicileri ağlattı. Özel gecede Salih Bademci, Öykü Karayel ve Erdal Beşikçioğlu gibi pek çok isim ödül aldı. Geceye damga vuran iki isim Öykü Karayel ve Salih Bademci oldu.
Öykü Karayel sahneden yaptığı konuşmada eşine 'tüm kahrını çektiği için' teşekkür ederken, Can Bonomo gözyaşlarını tutamadı.
Men Of The Year adı altında yapılan törende kadın erkek demeden birçok oyuncu çeşitli kategorilerde ödüllendirildi. Bir Başkadır dizisindeki rolüyle adından sıkça söz ettiren ve şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde başrol oynayan Öykü Karayel gecede Yılın Kadını ödülünü aldı.
Öykü Karayel geceye ikizi ile katıldı.