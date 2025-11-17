Gözyaşlarıyla sahayı terk eden Victor Osimhen için ilk resmi açıklama geldi!
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya-Kongo maçında sakatlık yaşadı. Gözyaşlarıyla sahayı terk eden Osimhen için ilk açıklama da geldi.
Süper Lig'in 13. haftasında Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray’a Victor Osimhen’den kötü haber geldi.
Nijeryalı yıldız, ülkesinin Demokratik Kongo ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşadı ve maçı yarıda bıraktı. Mücadeleden çıkmak durumundan kalan Osimhen, L'Equipe'in iddiasına göre gözyaşları içinde soyunma odasına gitti ve Galatasaraylı taraftarları endişelendirdi.
Normal süresi 1-1 tamamlanan maçta Demokratik Kongo'ya penaltılar sonucunda 4-3 yenilen Nijerya'da müsabakanın ardından teknik direktör Eric Chelle, Victor Osimhen’in devre arasında oyundan alınmasının sebebinin, bacağının arka tarafında hissettiği rahatsızlık olduğunu söyledi.
Arka adale sakatlığı yaşadığı düşünülüyor
Resmi açıklama sonrası Osimhen’in arka adalesinden sakatlık yaşadığı tahmin ediliyor. Bu durumda golcü futbolcunun Gençlerbirliği ve USG maçlarında forma giymeme durumu bulunuyor.