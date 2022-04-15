Gözyaşlarına boğuldu! Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer'in oğlu doğdu: Babasının birebir kopyası...
2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinin oğulları dünyaya geldi.
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer, 6 yıl önce birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti.
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Stil danışmanı Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un oğulları dünyaya geldi.
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'2. Sayfa'nın haberine göre; doğuma giren oyuncu, gözyaşlarını tutamadı
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Altın saçlı Kurt Efe'nin adeta babasının kopyası olduğu öğrenildi.
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