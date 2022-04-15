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Gözyaşlarına boğuldu! Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer'in oğlu doğdu: Babasının birebir kopyası...

Gözyaşlarına boğuldu! Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer'in oğlu doğdu: Babasının birebir kopyası...

2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinin oğulları dünyaya geldi.

Gözyaşlarına boğuldu! Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer'in oğlu doğdu: Babasının birebir kopyası...

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer, 6 yıl önce birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti.

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Gözyaşlarına boğuldu! Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer'in oğlu doğdu: Babasının birebir kopyası...

Stil danışmanı Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un oğulları dünyaya geldi.

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Gözyaşlarına boğuldu! Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer'in oğlu doğdu: Babasının birebir kopyası...

'2. Sayfa'nın haberine göre; doğuma giren oyuncu, gözyaşlarını tutamadı

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Gözyaşlarına boğuldu! Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer'in oğlu doğdu: Babasının birebir kopyası...

 Altın saçlı Kurt Efe'nin adeta babasının kopyası olduğu öğrenildi.

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